Первый российский регион ввел комендантский час – это Чечня

03.04.2020, 11:14, Новости дня

Рамзан Кадыров запретил в Чечне перемещения пешеходов и машин с 20 до 8 часов.

Чечня стала первым российским регионом, где из-за распространения коронавируса вводится комендантский час. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров,

Комендантский час вводится во всех городах и селах региона с 3 апреля, он будет действовать с 20:00 до 08:00. Ограничение передвижения распространяется как на пешеходов, так и на транспорт.

«Это вынужденная мера, которая вводится, как часть плана борьбы с распространением коронавируса <…> Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно. Важно разорвать цепочку распространения. Этого мы и намерены добиться!», — написал Кадыров.

В Чечне на 3 апреля насчитывается 10 заболевших, один зараженный скончался.

Глава Чечни Рамзан Кадыров

В четверг, 2 апреля, президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и наделил глав регионов правом самим решать, какие меры принимать для борьбы с коронавирусом. Глава государства предложил отталкиваться от эпидемиологической обстановки в каждом отдельном регионе. Стоит отметить, что после выступления президент три губернатора подали в отставку. Сперва ушли главы Коми и Архангельской области, затем объявил об увольнении губернатор Камчатки.

Напомним, что с 5 апреля Чечня полностью закрывает въезд и выезд со своей территории из-за угрозы распространение инфекции. поставок продовольствия и медикаментов ограничение не коснется. Кадыров посоветовал всем, кто планирует вернуться в домой из другие регионов, сделать это до 5 апреля.