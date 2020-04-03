 

В ОП обвинили американских IT-монополистов в нарушении собственных правил

03.04.2020, 11:13, Новости дня

Американские IT-компании являются монополистами на рынке, они всеми силами укрепляют свое положение, а также идут на нарушение собственных правил, сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Малькевич написал об этом в Telegram. Он обратился к статье издания Life «Facebook, Google и Amazon хотят убить российский бизнес. Задача государства – помешать им», где указывается, что «крупные американские IT-компании – монополисты», и они «пытаются укрепить это свое положение, ослабляя иностранных конкурентов на их же рынке». При этом, как отмечается в материале, «российский сегмент – один из сильнейших в мире».

Малькевич указывает, в частности, что YouTube – «монополист по распространению видеоконтента», который «на свое усмотрение модерирует видео», и такая же ситуация с соцсетью Facebook, которая «по своему усмотрению создает стоп-листы».

«Попал в него (стоп-лист) – и пользователи не могут не то что опубликовать пост, но даже и отправить сообщение с «запрещенным текстом» в Messenger. При том, что внятного объяснения всем этим запретам нет», – добавил председатель ОП.

«То, что YouTube вольно трактует в том числе свои собственные правила, на днях выяснили коллеги из проекта «АнтиПропаганда». Оказалось, что условия использования сервиса можно нарушать – и тебе за это ничего не будет. Потому что ты нарушаешь их «в правильных интересах»», – также рассказал Малькевич.

Так, по его словам, администрация YouTube закрывает глаза на нарушение конфиденциальности (это регулярная публикация роликов, содержащих номера телефонов, адреса проживания других лиц, банковские сведения), на призывы к противозаконным действиям (агитация за участие в несанкционированных акциях, что прямо нарушает правила YouTube), на публикацию контента откровенного содержания без маркировки.

«Остается непонятным, почему видеохостинг не реагирует на указанные нарушения и не применяет санкции. Хотя, с учетом того, что я написал выше, вопрос этот скорее риторический», – заключил Малькевич.

Ранее Малькевич рассказал о цензуре в электронной энциклопедии «Википедия».



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