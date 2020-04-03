Правительство выделило деньги на квартиры для 221 ветерана

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03.04.2020, 11:13, Новости дня

Правительство выделит средства на квартиры для 221 ветерана Великой Отечественной войны, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Хуснуллин сообщил в Instagram, что он внес предложение о направлении денег на приобретение жилья в правительство и его подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства будут распределяться через Минстрой.

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Публикация от Марат Хуснуллин (@maratkhusnullin_) 2 Апр 2020 в 12:35 PDT

При этом сумму выделяемых средств Хуснуллин не назвал.

«Подвиг ветеранов навсегда останется в нашей памяти и истории, и я рад, что мы можем помочь тем из них, кто еще с нами», – написал вице-премьер.

2 апреля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что из резервного фонда регионам направят 350 млн рублей на жилье для ветеранов войны и их родственников. В марте правительство РФ выделило 62,9 млрд рублей из резервного фонда на единовременные выплаты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Указ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны» президент РФ подписал 7 мая 2008 года.



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