Киев собрался попросить Россию вывезти украинцев из Непала

03.04.2020, 11:13, Новости дня

Украина из-за ситуации с международными ограничительными мерами, необходимость в которых возникла из-за распространения нового коронавируса, рассматривает возможность обращения с официальной нотой в МИД РФ для организации вывоза ее граждан из Непала, сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

«С Непалом сложность в том, что это отдаленная страна и для нее трудно построить маршрут. С другой стороны, там есть предложения от российской компании «Аэрофлот», чтоб наши граждане сели на ее борт. По моей информации, российскому консульству нужна официальная нота от украинского консульства, чтобы наших граждан взяли на борт, и мы изучаем все логистические возможности для того, чтобы им помочь», – передает ТАСС слова Кулебы.

Всего в данный момент в программе по возвращению граждан на родину, по словам Кулебы, участвуют 13,7 тыс. украинцев.

«Настаивают на возвращении на Украину 8 тыс. 538 человек, то есть это реальная цифра тех, кто нуждается в эвакуации», – добавил он.

Вместе с тем министр подчеркнул, что организация специальных рейсов для возвращения украинцев привязана к способности обеспечить обсервацию внутри страны. «Если есть тысяча мест для обсервации, то мы организовываем соответствующий рейс», – отметил министр.

Тем временем в минздраве Украины сообщили, что число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 942, увеличившись за сутки на 138 человек.

«По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10.00 3 апреля на Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели», – сказано в сообщении.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко позже на брифинге уточнил, что «из 942 пациентов госпитализированы 477 человек, из них 25 детей. К аппаратам ИВЛ подключены 16 человек».

По его словам, на сегодня больше всего заболевших коронавирусом в Киеве – 180 человек, в Черновицкой области – 171, в Тернопольской – 114. По прогнозам специалистов, отметил Ляшко, «в ближайшее время ожидается пиковый рост коронавируса на территории Украины». В этой связи он призвал ввести более жесткие меры по изоляции людей и ограничению их мобильности.

В четверг в минздраве Украины сообщили, что медицинские работники Украины получат доплату в размере трех должностных окладов за лечение пациентов с лабораторно подтвержденными случаями коронавируса COVID-19.