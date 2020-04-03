 

Главный инфекционист ФМБА России: коронавирус убивать нас не намерен

03.04.2020, 11:10, Новости дня

Коронавирус COVID-19 не направлен на уничтожение человека. "Он, конечно, зло, но убивать нас он не намерен. Если бы вирус хотел убить человечество, Земля давно была бы пустой", — сказал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" главный инфекционист ФМБА РФ Владимир Никифоров.

По словам Никифорова, коронавирусвирус COVID-19, как и все другие вирусы, подобен паразиту: он может существовать в больном, но живом организме. Его главная цель заключается в размножении, а в случае уничтожения живых организмов он убьет и самого себя.

Ранее главный инфекционист ФМБА сказал, что пик распространения коронавируса в РФ еще не пройден, но вспышка сойдет на нет к лету. Он считает, что самой критичной будет середина следующей недели.

По данным на 3 апреля, общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в РФ достигло 4 тысячи 149 человек. Москва по-прежнему лидирует по количеству зараженных – 2 923 человека.



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