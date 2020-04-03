 

Патрульный-самозванец заблокировал в Уфе продуктовый магазин

03.04.2020, 11:10, Новости дня

В четверг выход из продуктового магазина в Уфе заблокировал мужчина, представившийся патрульным Петруней, старшим сержантом радиационно-биологическо-химических войск.

Инцидент произошел 2 апреля в супермаркете "Пятерочка", расположенном на улице Социалистической.

 

"Я никого не выпущу! — сообщил решительный мужчина. — Я хочу, чтобы мои дети были!" По его словам, документы, предоставляющие ему такие полномочия, хранятся у него в электронном виде в телефоне, однако даже их изображение "патрульный" не смог продемонстрировать.

Вскоре приехали полицейские, прервали речь лже-военного, угрожавшего покупателям штрафами и арестами, скрутили его и увезли в участок.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина получила письмо с угрозой убийством

23.03 / Американцев обвиняют в создании вируса – Иран отказался от помощи США в борьбе с COVID-19

18.03 / Крымчане высказались о воссоединении с Россией

19.03 / У трех сотрудников дипмиссии США в Женеве диагностирован коронавирус

11.02 / Россия решила создать центры управления в кризисных ситуациях в Арктике

26.03 / Неожиданные последствия карантина в Париже — меньше шума и чище воздух

19.02 / Полицейский из дела Голунова дал обличающие показания на начальника

18.03 / Трамп обеспечил свое выдвижение кандидатом от Республиканской партии

27.03 / Из-за коронавируса отменили парад в честь дня рождения Елизаветы II

25.03 / Соловьев: Такая уж у России судьба – спасать человечество

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска