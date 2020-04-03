Патрульный-самозванец заблокировал в Уфе продуктовый магазин

03.04.2020, 11:10, Новости дня

В четверг выход из продуктового магазина в Уфе заблокировал мужчина, представившийся патрульным Петруней, старшим сержантом радиационно-биологическо-химических войск.

Инцидент произошел 2 апреля в супермаркете "Пятерочка", расположенном на улице Социалистической.

"Я никого не выпущу! — сообщил решительный мужчина. — Я хочу, чтобы мои дети были!" По его словам, документы, предоставляющие ему такие полномочия, хранятся у него в электронном виде в телефоне, однако даже их изображение "патрульный" не смог продемонстрировать.

Вскоре приехали полицейские, прервали речь лже-военного, угрожавшего покупателям штрафами и арестами, скрутили его и увезли в участок.