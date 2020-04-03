Первый обсерватор для изоляции по коронавирусу открыт в Башкирии

03.04.2020, 11:10, Новости дня

В Башкирии заработал первый обсерватор для изоляции по коронавирусу. Он открылся в селе Нижегородка Уфимского района. Для организации его работы из резервного фонда правительства республики выделено 16 миллионов 700 тысяч рублей.

Обсерватор будет обеспечивать полную изоляцию граждан, прибывших из-за границы, сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве председатель Госкомитета Башкортостана по ЧС Фарит Гумеров. По данным на 3 апреля, там находятся четыре пациента, прибывшие из Израиля, Индии, Молдавии и Египта. Максимальная загрузка — 84 человека.

Кроме того, уточняет ГТРК "Башкортостан", еще три обсерватора планируется открыть на базе отдыха "Восход" в селе Лекаревка Уфимского района, в Абзелиловском районе и в Октябрьском.

В Башкирии за последние сутки выздоровели 4 пациента с коронавирусом, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России. Всего в республике выздоровели уже 5 пациентов, зарегистрировано 10 случаев заболевания, новых случаев заражения за сутки в регионе нет.

Кроме того, глава региона Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю. Об этом он сообщил сегодня, 3 апреля, на совещании по борьбе с коронавирусом.

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ГТРК "Башкортостан"