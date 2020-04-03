 

Борис Дергачев рассказал, как ему подбирают партнёршу для сериала

03.04.2020, 11:09, Разное

Борис Дергачев рассказал, как проходят пробы в один из популярных российских сериалов. Актёр снял об этом видео, показав процесс подбора партнёрши для него.
Огромное количество людей по всему миру сейчас вынуждено оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса. В их числе и звёзды отечественного шоу-бизнеса. Тем временем, пока многие страдают от скуки, не зная, чем занять себя на время карантина, некоторым всё же приходится покидать свой дом и отправляться на работу.

Именно так обстоят дела у звезды сериалов «Короче», «Фитнес» и «Триада» Бориса Дергачева. Артист отправился на кастинг нового сезона популярного российского проекта. Кроме того, он решил поделиться подробностями кинопроб в сегодняшней обстановке. Так, актёр пояснил о том, что он уже участвовал в данном проекте ранее, а сейчас среди нескольких претенденток во время пары сцен ему будут выбирать партнёршу.

По мнению Дергачева, основным условием успешных проб является знание текста. «Если ты знаешь текст, ты можешь вертеть-крутить им как угодно», – объяснил артист. При этом, очень важно и то, с кем именно актёру приходится играть роль. Ведь этот человек тоже влияет на процесс съемки. «Партнёр может оказаться тем человеком, который не выучил текст, и тем самым твоя игра тоже не пойдёт», – поделился собственным опытом Дергачев.

Ещё одним существенным аспектом удачных проб артист назвал стрессоустойчивость и умение перебороть волнение.



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