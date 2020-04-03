В России число заразившихся коронавирусом возросло на 601 случай

03.04.2020, 11:09, Разное

В РФ на 3 апреля число граждан с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» составляет 4149. Из них 601 случай – за последние сутки.

В оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 добавили, что случаи заражения коронавирусом подтверждены в 78 регионах РФ. Всего в стране под наблюдением находятся 210 000 человек. За минувшие сутки выписаны 46 пациентов, излечившихся от инфекции.

В связи с продолжающимся распространением заболевания Владимир Путин объявил период до конца апреля нерабочим. Президент в обращении к народу, призвал всех соблюдать меры предосторожности и без надобности не выходить из дома.

Глава государства подчеркнул необходимость наращивать выпуск масок и дезинфицирующих средств на отечественных производствах. Путин поручил кабинету министров РФ поспособствовать созданию тест-систем на COVID-19 и разработке вакцины. Руководство регионов получило задачу сформировать запас медикаментов и подготовить койко-места для пациентов с коронавирусом, передает «Слово и Дело».