 

Продажи Suzuki растут третий месяц в России

03.04.2020, 11:01, Новости дня

Японская компания Suzuki в минувшем месяце продала на российском рынке 787 новых машин, что на 6% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, за первые три месяца 2020 года общее количество реализованных автомобилей в РФ достигло 1,9 тысяч экземпляров. В данном случае уровень прироста достигает 18% по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем спрос на техники данной марки увеличивается еще и по той причине, что новинки получили новые опции при сохранении доступной стоимости.

Также следует отметить, что самым продаваемым в РФ остается паркетник Suzuki Vitara, на который в марте обратили внимание 55 россиян. Кроме того, за указанный период удалось также продать свыше 194 автомобилей Suzuki SX4 с приростом на 40 процентов по сравнению с прошлым годом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Кремль связал проведение парада 9 Мая с эпидемиологической ситуацией

23.02 / В СИЗО Уфы обнаружили двух фигурантов “дела Хизб ут-Тахрир”

12.02 / Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах

25.02 / Коронавирус расползается по Европе: север Италии закрывается на карантин

12.03 / Мнения: Эрдоган начал аннексию Греции

10.03 / Производителю «Арбидола» грозит штраф в полмиллиона рублей за рекламу с коронавирусом

05.03 / Путин и Эрдоган три часа разговаривали наедине

11.02 / “Суды” в Крыму не имеют права задерживать крымскотатарских активистов – посольство США в Украине

28.03 / Решено ограничить въезд в Кировск и Апатиты

12.02 / В Крыму ответили на идею Украины «обменять» воду на Донбасс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска