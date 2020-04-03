Продажи Suzuki растут третий месяц в России

03.04.2020, 11:01, Новости дня

Японская компания Suzuki в минувшем месяце продала на российском рынке 787 новых машин, что на 6% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, за первые три месяца 2020 года общее количество реализованных автомобилей в РФ достигло 1,9 тысяч экземпляров. В данном случае уровень прироста достигает 18% по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем спрос на техники данной марки увеличивается еще и по той причине, что новинки получили новые опции при сохранении доступной стоимости.

Также следует отметить, что самым продаваемым в РФ остается паркетник Suzuki Vitara, на который в марте обратили внимание 55 россиян. Кроме того, за указанный период удалось также продать свыше 194 автомобилей Suzuki SX4 с приростом на 40 процентов по сравнению с прошлым годом.