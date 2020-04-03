 

Кроссоверы Nissan X-Trail и Nissan Qashqai получат турбомотор от Mercedes

03.04.2020, 11:01, Новости дня

Японские кроссоверы Nissan X-Trail и Qashqai в скором времени начнут выпускать с новыми моторами от компании Mercedes.

В частности, сборкой автомобилей с данной особенностью займутся на заводе бренда Dongfeng, расположенного в Китае. В частности, новые кроссоверы получат 1,3-литровые бензиновые двигатели с мощностью 156 л.с. Подобные агрегаты уже активно применяются в моделях Mercedes-Benz GLA и Mercedes-Benz GLB. Сообщается, что автомобили будут приводиться в движение 6-ступенчатой коробкой передач.

Похожие силовые агрегаты уже активно применяются на моделях, которые поставляются на российский рынок. Вместе с тем новый двигатель HR13DDT распространится и на те автомобили, которые продаются на местном рынке России.



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