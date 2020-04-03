Миллиардер и бывший босс “Формулы 1” Берни Экклстоун станет отцом в 89 лет

03.04.2020, 11:01, Разное

И это не запоздалая первоапрельская шутка: 89-летний британский миллиардер и бывший руководитель “Формулы 1” Бернард, или Берни, Чарльз Экклстоун этим летом, в июле, станет отцом. Первого сына ему подарит 44-летняя супруга Фабиана Флоси. Радостную новость Берни подтвердил швейцарскому изданию Blick.

Да, он появится на свет летом. Очень надеюсь, что он быстро научится играть в нарды. Честно говоря, не понимаю, почему эта новость подняла такой шум! Я очень счастлив – и за себя, и за свою жену. Она ждала этого много лет, и я рад, что у нее останется сын после моего ухода. Вообще это весело, я не вижу в этом никакой драмы. Да, у меня уже есть внуки, но с большим нетерпением жду появления еще одного моего ребенка.

В интервью Daily Mail Берни также добавил:

Чего здесь необычного? У меня уже какое-то время нет постоянной работы, так что у нас было много времени для практики.

Четвертый ребенок Экклстоуна появится за несколько месяцев до его 90-летия: юбилей миллиардер будет праздновать в октябре. У него также есть три дочери: 65-летняя Дебора от его первой жены Иви Бэмфорд, 35-летняя Тамара и 31-летняя Петра от второй жены Славики Рэдик. Со Славикой Берни развелся в 2009-м и в том же году встретил свою новую любовь – директора по маркетингу Фабиану Флоси из Бразилии. Точнее, они были знакомы несколько лет до этого по работе, но именно в 2009-м общие друзья будущей пары позвали Фабиану в круиз вместе с Берни. Их свадьба состоялась через три года, в 2012-м.

Сейчас Берни и Фабиана находятся на самоизоляции на своей ферме недалеко от Сан-Паулу, Бразилия. По словам миллиардера, главное его желание, что с его женой “все было хорошо”. Ферма находится в уединенном месте, так что пара может выходить на улицу и приглядывать за своими кофейными плантациями.