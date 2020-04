Кейт Миддлтон и принц Уильям поднимают настроение врачам Великобритании внезапными звонками

Вечером 23 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посадил страну на трехнедельный карантин, а спустя несколько дней и сам изолировался от общества – у него был диагностирован коронавирус. Вот уже вторую неделю по всему Соединенному Королевству закрыты торговые центры, кафе, рестораны, фитнес-клубы и другие предприятия. Работают только продуктовые магазины и аптеки, а самыми главными людьми страны стали врачи и весь остальной медперсонал. Поддержать тех, на чьи плечи свалилась ответственность общенационального масштаба, решили будущие король и королева Великобритании. Вот уже несколько дней принц Уильям и Кейт Миддлтон созваниваются с работниками Национальной службы здравоохранения. Герцог и герцогиня Кембриджские благодарят медиков за их труд, а также поднимают им настроение.

Вчера Кейт и Уильям поговорили с работниками двух больниц – Queen’s Hospital Burton (графство Стаффордшир, Англия) и University Hospital Monklands (графство Ланаркшир, Шотландия).

От нас двоих я хочу сказать, как мы гордимся вами и как потрясающе вы справляетесь с работой в этих экстремальных условиях. Я знаю, что для вас – это просто работа, но на самом деле, то, что вы делаете, гораздо больше и масштабнее, вы делаете что-то невозможное. Вся страна гордится вами. Спасибо за все усилия и те часы, что вы посвящаете своему делу,

– обратился к медперсоналу Уильям.

Для работников больниц эти звонки стали полнейшей неожиданностью. Вот, как описывает свои эмоции от разговора с принцем и герцогиней Донна Мари МакГроарти, старшая медсестра отделения инфекционных заболеваний University Hospital Monklands:

Для нас большая честь получить звонок от Их Королевских Высочеств. Мы сейчас переживаем действительно непростые времена. Но та поддержка, которую мы получаем от коллег и общества, просто ошеломляет! Телефонный звонок от герцога и герцогини был совершенной неожиданностью и стал настоящим эмоциональным толчком.

К слову, многие работники госпиталя сперва подумали, что это первоапрельская шутка, пока им не объяснили, что на проводе действительно Кейт и Уильям.

