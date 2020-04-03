Российский рынок акций перешел к росту

03.04.2020, 10:53, Новости дня

Российский рынок акций перешел к росту по индексу Мосбиржи и усилил рост по РТС после старта торгов на фоне подъема нефти выше 30 долларов за баррель Brent, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.15 мск пятницы рос на 0,63% – до 2561,97 пункта, индекс РТС – на 0,88% – до 1043,13 пункта, передает РИА «Новости».

В лидерах роста – большинство акций нефтегазового сектора, которые поднимаются на 0,61-3,98%.

Рублевый индекс Мосбиржи на старте торгов снижался на 0,06%, долларовый индекс РТС рос на 0,3%

Тем временем февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,94% – до 30,82 доллара за баррель.