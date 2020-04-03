 

Новые пауэрбанки Xiaomi получили объем 20 000 мАч

03.04.2020, 10:53, Разное

Сотрудники фирмы из Китая Xiaomi вскоре представят новый портативный аккумулятор объемом 20 000 мАч. Снимок устройства уже имеется в мировой Сети.
В актуальной линейке пауэрбанков Xiaomi в настоящий момент имеются модификации емкостью 10 000 мАч, способные поддерживать зарядку мощностью 10 и 20 Вт. Новые аккумуляторы могут похвастаться умением оснащать смартфоны энергией мощностью 30 Вт и станут обладать вдвое большим объемом.

Беспроводной гаджет, кроме упомянутых особенностей, обладает корпусом из дорогостоящих материалов. Одна версия окажется керамической, другая – кожаной. На рекламном рендерном изображении продемонстрировано, что пауэрбанк хорошо подходит для оперативной зарядки Xiaomi Mi 10 Pro. Максимальная мощность составляет 65 Вт, продажи изобретения начнутся в апреле, за керамический аксессуар пользователям придется заплатить 56 долларов, за кожаную – 49 долларов.

Беспроводные зарядные устройства используются потребителями с конца 2000-х годов во многих мобильных гаджетах. Параметры таких структур зависят от вида аккумуляторов, номинального объема и напряжения.



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