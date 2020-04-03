Пелоси учредила в Палате представителей комитет по коронавирусу

03.04.2020, 10:50, Новости дня

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о создании нового двухпартийного комитета по коронавирусу, который будет осуществлять надзор за действиями правительства в связи с пандемией.

Комитет возглавит Джим Клайберн.

Беседуя с журналистами по конференц-связи, Пелоси рассказала, что пока комитет сосредоточится на текущей ситуации, не обсуждая изначальную реакцию администрации, хотя придет время, когда будет уместно провести и такой анализ.

По словам Пелоси, комитет «будет уполномочен изучать все аспекты реакции федерального правительства на коронавирус и следить, чтобы деньги налогоплательщиков расходовались разумно и эффективно для спасения жизней, оказания помощи и поддержки экономики».

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти осудил решение Пелоси создать отдельный комитет по коронавирусу, назвав этот шаг «излишним», поскольку надзор способны осуществлять имеющиеся комитеты.