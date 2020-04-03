 

В Украине ужесточили карантин в связи с угрозой распространения коронавируса

03.04.2020, 10:45, Новости дня

Кабинет министров Украины принял решение об ужесточении карантинных мер в стране в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов в эфире телеканала “1+1”.

По состоянию на вечер 2 апреля по сравнению с предыдущими сутками официально установленное количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 92 – до 897, а количество умерших от заболевания – на 2 человека, до 22. В связи с этим правительство решило ограничить нахождение граждан на улице по времени.

“Будет полностью ограничено передвижение людей относительно время нахождения на улице, будут закрыты все спортивные площадки и скверы. Также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты, нельзя будет перемещаться даже вдвоем”, – сказал глава Минздрава Украины.

По последним данным, в Украине за сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 138 и достигло 942, 23 пациента умерли, сообщил Минздрав. Выздоровели 19 заболевших.

В Киеве зафиксировано 180 случаев заражения, в Киевской области – 70, в Черновицкой области – 171, в Тернопольской области – 114, Ивано-Франковской – 81, Винницкой – 61, Черкасской – 55.

На всей территории страны до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации. За несоблюдение карантина гражданам Украины грозит уголовная и административная ответственность.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Что стоит за неожиданным «коронавирусным» обращением к россиянам Дмитрия Медведева?

30.03 / Число выздоровевших от коронавируса в Подмосковье выросло до 14 человек

08.03 / Сирийская армия открыла ответный огонь по боевикам в Идлибе

28.03 / ВОЗ сделала замечание москвичам

25.03 / Врачи и диетологи: Как россиянам питаться и вести себя в ситуации пандемии коронавируса

21.02 / Пристав рассказал о задолжавшем 14 млрд рублей жителе Белгорода

08.03 / Онищенко оценил решение московских властей о режиме самоизоляции

07.03 / Женщина попыталась погасить ипотеку купюрами 1995 года

11.03 / В ДТП с фурой в Ростовской области погибли четыре человека

24.02 / Зеленский наградил Чапкиса орденом Ярослава Мудрого пятой степени

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска