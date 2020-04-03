В Украине ужесточили карантин в связи с угрозой распространения коронавируса

03.04.2020, 10:45, Новости дня

Кабинет министров Украины принял решение об ужесточении карантинных мер в стране в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов в эфире телеканала “1+1”.

По состоянию на вечер 2 апреля по сравнению с предыдущими сутками официально установленное количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 92 – до 897, а количество умерших от заболевания – на 2 человека, до 22. В связи с этим правительство решило ограничить нахождение граждан на улице по времени.

“Будет полностью ограничено передвижение людей относительно время нахождения на улице, будут закрыты все спортивные площадки и скверы. Также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты, нельзя будет перемещаться даже вдвоем”, – сказал глава Минздрава Украины.

По последним данным, в Украине за сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 138 и достигло 942, 23 пациента умерли, сообщил Минздрав. Выздоровели 19 заболевших.

В Киеве зафиксировано 180 случаев заражения, в Киевской области – 70, в Черновицкой области – 171, в Тернопольской области – 114, Ивано-Франковской – 81, Винницкой – 61, Черкасской – 55.

На всей территории страны до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации. За несоблюдение карантина гражданам Украины грозит уголовная и административная ответственность.