В Грузии начался скачкообразный рост числа зараженных коронавирусом
03.04.2020, 10:30, Новости дня
Численность заболевших коронавирусом в Грузии в пятницу составила 148 человек, в последние дни наблюдается скачкообразный рост, передает корреспондент газеты
В Тбилиси.
При этом руководитель Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая сказала, что «пока все под контролем».
«Надеемся, так будет и впредь», – отметила она.
«18-20 случаев в день – это не трагедия», – отметила Марина Эзугбая.
27 заболевших в Грузии вылечились.
с 21 марта в Грузии действует режим ЧП, с 31 марта введен комендантский час.
Власти Грузии предлагают помощь Абхазии и Южной Осетии в борьбе с коронавирусом, те отказываются.
При этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария накануне сообщил о 37 доставленных на лечение с «оккупированных территорий», как Грузия называет Абхазию и Южную Осетию.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет