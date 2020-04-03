 

В РФ лишившимся работы из-за коронавируса фитнес-инструкторам предложили устроиться строителями вместо мигрантов

03.04.2020, 10:30, Разное

Потерявшим из-за коронавируса работу в фитнес-индустрии гражданам РФ можно пойти трудиться на стройку вместе мигрантов. С таким предложением выступили представители РАСК.
Как сказал руководитель организации Николай Алексеенко, лишившиеся работы деятели фитнес-индустрии могут отправиться на строительство домов и ремонт проезжих частей, потому как у таких людей хорошая физическая подготовка и выносливость, в большей части это самозанятые лица. Николай Алексеенко считает, в текущей ситуации необходимо таким гражданам быть задействованным в трудовых специальностях.

Власти не исключили, что коронавирус Covid-19 способен спровоцировать строительные риски: границы государства закрыты и не хватает сотрудников, занятых на стройках. На отдельных объектах численность приезжих рабочих составляет 90%. По мнению гендиректора РАСК, требуется замещение мигрантов жителями РФ за счет переквалификации и получения ими новой специальности.

Президент страны Владимир Путин до 30 апреля огласил нерабочий режим в РФ. Власти призывают людей находиться дома, покидать жилье можно только для выгула домашних животных, похода в магазин или аптеку, посещения работы или выноса мусора. В РФ пришлось отменить мероприятия развлекательного, спортивного и культурного характера. Обязуются прекратить работу объекты торговли, заведения общественного питания, отдыха и услуг.

В РФ в январе создали оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса по всей стране. С конца первого месяца года закрыта российско-китайская граница, прекращены чартерные рейсы между двумя соседними государствами.



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