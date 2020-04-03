Житель Калуги сбежал с домашнего карантина

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03.04.2020, 10:17, Разное

В Калуге поймали автомобилиста, который прекратил придерживаться условий карантина в период коронавируса. С ним провели профилактическую беседу о важности соблюдать все требования.
На территории Калужской области, по данным на 2 апреля, больше 2,2 тысячи человек находятся дома на карантине. Эти люди не так давно возвратились из других государств и не имеют каких-либо признаков опасной инфекции Covid-19. Между тем, не все жители регионального центра отнеслись добросовестно к данному вопросу.

Сотрудники местных правоохранительных органов рассказали о водителе автомобиля, которого им удалось остановить на одной из улиц Калуги. Выяснилось, что прежде он некоторое время пребывал на территории иной страны и знал о надобности соблюдать самоизоляционный режим длительностью в две недели с момента приезда.

При этом житель сел за руль, чтобы отвезти супругу по ее делам. В результате с автомобилистом провели профилактическую беседу о важности придерживаться вышеуказанного режима. Потом калужанина сопроводили к месту его проживания. По факту произошедшего случая ведется проверка. По ранее внесенным поправкам в админкодекс, нарушителя могут оштрафовать на сумму до 40 000 рублей.



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