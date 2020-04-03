 

Путин поручил принять меры по преодолению экономических последствий пандемии

03.04.2020, 10:16, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил правительству и регионам вместе с ЦБ принять меры по преодолению экономических последствий, вызванных распространением коронавируса, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации и органам государственной власти субъектов РФ совместно с Банком РФ принять меры по преодолению экономических последствий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», – передает РИА «Новости» текст поручения.

Президентом поручено, в том числе, принять меры, обеспечивающие устойчивость системообразующих и градообразующих предприятий и отраслей, а также устойчивость и сбалансированность бюджетов регионов. Помимо этого, поручено принять меры по поддержке малого и среднего бизнеса, а также по минимизации последствий пандемии для граждан России.

Путин также  поручил кабмину обеспечить предоставление россиянам своевременной и достоверной информации о ситуации с распространением COVID-19 в РФ и мире.

«Правительству обеспечить предоставление гражданам (в том числе через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть интернет) своевременной и достоверной информации о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире и в РФ, а также проведение разъяснительной работы с населением по вопросам профилактики этой инфекции с привлечением добровольческих (волонтерских) и иных общественных организаций», – говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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