Курс доллара вырос на открытии торгов

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03.04.2020, 10:16, Новости дня

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи укрепился по отношению к рублю на 0,6%, до отметки в 77,73 рубля, курс евро вырос на 0,3%, до 84,09 рубля, следует из данных торгов.

В 10.05 мск курс доллара замедлил снижение и находился на отметке в 77,43 рубля (+0,2%), а курс евро перешел в «красную» зону и торговался на уровне 84,95 рубля (-0,3%), передает ТАСС.

По состоянию на 7.51 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,51% – до 28,69 доллара за баррель.



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