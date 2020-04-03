Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 за сутки увеличилось на 601 человека

03.04.2020, 10:34, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

За последние сутки в России количество заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось на 601 человека.

Общее число зараженных достигло 4149 человек . Вчера прирост составил 771, позавчера – 440. За сутки умерли 4 человека (всего 34). Выздоровели 46 человек (всего 281).

Новые случаи зафиксированы в 32 регионах. Впервые диагнозы “новая коронавирусная инфекция” поставлены в Ингушетии и Еврейской Автономной области.

Регионы с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией:

Москва — 448;

Московская область — 34;

Краснодарский край — 17;

Пензенская область — 11;

Ленинградская область — 10;

Ямало-Ненецкий АО — 10;

Санкт-Петербург — 9;

Ханты-Мансийский АО — 8;

Республика Татарстан — 6;

Республика Калмыкия -— 5;

Тюменская область — 5;

Саратовская область — 4;

Липецкая область — 3;

Астраханская область — 3;

Кировская область — 3;

Еврейская АО — 3;

Брянская область — 2;

Ивановская область — 2;

Чеченская Республика — 2;

Челябинская область — 2;

Приморский край — 2;

Республика Крым — 2;

Курская область — 1;

Рязанская область — 1;

Тверская область — 1;

Архангельская область — 1;

Республика Ингушетия — 1;

Пермский край — 1;

Свердловская область — 1;

Республика Бурятия — 1;

Иркутская область — 1;

Хабаровский край — 1.

В мире по состоянию на 8 утра 3 апреля зарегистрировано 1 014 144 подтверждённых случая (прирост за сутки 80 465 случаев – 8,6 процентов). В 176 странах мира вне КНР зарегистрировано 931 342 случаев (за последние сутки прирост 80 387 – 9,5 процентов). Впервые о зарегистрированных случаях сообщила Малави (завозной случая из Индии и 2 контактных лица).