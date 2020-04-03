Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 за сутки увеличилось на 601 человека
03.04.2020, 10:34, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
За последние сутки в России количество заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось на 601 человека.
Общее число зараженных достигло 4149 человек. Вчера прирост составил 771, позавчера – 440. За сутки умерли 4 человека (всего 34). Выздоровели 46 человек (всего 281).
Новые случаи зафиксированы в 32 регионах. Впервые диагнозы “новая коронавирусная инфекция” поставлены в Ингушетии и Еврейской Автономной области.
Регионы с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией:
Москва — 448;
Московская область — 34;
Краснодарский край — 17;
Пензенская область — 11;
Ленинградская область — 10;
Ямало-Ненецкий АО — 10;
Санкт-Петербург — 9;
Ханты-Мансийский АО — 8;
Республика Татарстан — 6;
Республика Калмыкия -— 5;
Тюменская область — 5;
Саратовская область — 4;
Липецкая область — 3;
Астраханская область — 3;
Кировская область — 3;
Еврейская АО — 3;
Брянская область — 2;
Ивановская область — 2;
Чеченская Республика — 2;
Челябинская область — 2;
Приморский край — 2;
Республика Крым — 2;
Курская область — 1;
Рязанская область — 1;
Тверская область — 1;
Архангельская область — 1;
Республика Ингушетия — 1;
Пермский край — 1;
Свердловская область — 1;
Республика Бурятия — 1;
Иркутская область — 1;
Хабаровский край — 1.
В мире по состоянию на 8 утра 3 апреля зарегистрировано 1 014 144 подтверждённых случая (прирост за сутки 80 465 случаев – 8,6 процентов). В 176 странах мира вне КНР зарегистрировано 931 342 случаев (за последние сутки прирост 80 387 – 9,5 процентов). Впервые о зарегистрированных случаях сообщила Малави (завозной случая из Индии и 2 контактных лица).
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