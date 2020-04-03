Хроника испытаний и борьбы за жизнь: Анастасии Заворотнюк отмечает день рождения

03.04.2020, 10:09, Разное

Ко дню рождения Анастасии Заворотнюк 3 апреля представлена хроника испытаний, выпавших на долю актрисы и членов её семьи. С молитвами в душе и верой в победу над страшным недугом рассказывают журналисты о том, что пережила знаменитость и её близкие.

После радости от рождения дочери Милы в октябре 2018 года семья «прекрасной няни» и фигуриста Петра Чернышева столкнулась с такой «черной» полосой в жизни, о которой никто даже не мог предположить. В марте 2019 года она последний раз появилась в спектакле в Северной столице, побывала на открытии ювелирного салона в Ереване — и исчезла до конца лета. А в августе разнеслась ошеломляющая весть о глиобластоме — диагнозе с очень неутешительным прогнозом, наглядным подтверждением которого была смерть также молодой мамы – певицы Жанны Фриске. Сразу же заговорили о непредсказуемых последствиях ЭКО. Обследование в московском центре нейрохирургии, операция в Германии предшествовали этому бесконечно тяжелому периоду, пока состояние артистки не ухудшилось настолько, что уже в сентябре Заворотнюк была госпитализирована в московскую клинику. Её маму Валентину Борисовну, которая ухаживала за больной дочерью за границей и дома, сменил Петр Чернышев, вынужденный оставить на время работу. Потом он выйдет на лёд в нескольких спектаклях, ведь длительное лечение требует немалых денег, пишет «СтарХит».

Семья звезды мужественно пытается преодолеть трудности ценой своего здоровья, но не сдается. Стойкости близких Анастасии Заворотнюк поражаются сегодня многие. Они выдержали поистине моральную атаку не только тех, кто пытался «заработать» на чужом горе, но и просто любопытных или недалеких граждан. Надежду на победу над страшным недугом в сердца преданных поклонников вселяют слова дочери актрисы Анны, в последнее время в них стали появляться нотки оптимизма. «С днем рождения, жизнерадостная «няня Вика», мы молимся за твое возвращение!», – пишут в Сети многочисленные поклонники.