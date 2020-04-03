Опубликован первый рендер Huawei P50 Pro с семимодульной камерой

03.04.2020, 10:09, Разное

Лишь через один год должен выйти на рынок новый смартфон китайской компании Huawei P50 Pro. Несмотря на такой продолжительный срок ожидания, в интернете появился первый рендер этого мобильного устройства.

Изображение обнародовано сотрудниками сайта Mydrivers. При этом стоит отметить, что в действительности аппарат может выглядеть совсем иначе, но специалисты из Huawei давно известны своими успешными технологическими разработками, поэтому давно нужно было привыкнуть, что после выхода очередной флагманской модели они сразу же сообщают о новых изобретениях.

Так, смартфон P50 Pro получит изогнутый дисплей, где не будет боковых рамок. «Фронталка» расположится в верхней центральной части экрана, но ее размеры мало впечатлили аналитиков и простых пользователей. На обратной стороне присутствует новая основная камера на семь датчиков изображения. В главном вертикальном блоге имеются четыре сенсора, справа можно увидеть еще три такие детали и светодиодную вспышку. Более правдивые рендеры Huawei P50 Pro появятся только ближе к концу нынешнего года.