Зеленский обсудил с Гутерришем меры по борьбе с распространением коронавируса

03.04.2020, 10:01, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем пандемию коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Зеленский заявил, что Украина поддерживает Глобальный план гуманитарного реагирования ООН, который направлен на оказание помощи по противодействию COVID-19 и благодаря которому Украина сможет получить финансовую поддержку.

“Для Украины важно получить финансовую поддержку в рамках этого плана в сумме предусмотренных $165 млн”, – подчернул он.

Украинский президент призвал генсека ООН оказать содействие в привлечении возможностей Всемирной организации здравоохранения для координации сотрудничества украинских специалистов-вирусологов, которые работают над вакциной против коронавируса, с иностранными партнерами для консолидации соответствующих международных усилий.

Зеленский обратил внимание Гутерриша на попытки использования пандемии в политических целях, “когда прослеживаются попытки искусственно привязать вопрос снятия санкций к необходимым мерам для борьбы с коронавирусом”.

“Санкции являются важным инструментом именно для восстановления уважения к международному праву и никоим образом не ослабляют возможностей отдельных государств защищать своих граждан от COVID-19”, – подчеркнул украинский президент.

Он сказал, что Украина поддерживает призыв к обеспечению широких гуманитарных коридоров для беспрепятственного предоставления гуманитарной помощи тем, кто больше всего нуждается.

Собеседники также обсудили продолжение реформ и переговоры с международными партнерами.

“Мы в постоянном диалоге с Международным валютным фондом. Уверен, что в ближайшие недели найдем полное понимание и подпишем меморандум о расширенной программе. Параллельно мы ведем переговоры со Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики”, – отметил Зеленский.

Стороны также обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Зеленский призвал ООН начать подготовку действенного плана мероприятий по привлечению инвестиций для восстановления Донбасса после его деоккупации.

“Особое внимание было уделено теме освобождения незаконно удерживаемых украинцев на Донбассе, в Крыму и в России”, – говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро сегодняшнего дня число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире достигло 1 016 128. Умерли от COVID-19 53 146 человек, выздоровели 211 615.

В Украине по состоянию на 22.00 2 апреля зарегистрировано 897 случаев заболевания. Умерло 22 человека, 19 – выздоровели.