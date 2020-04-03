В Украине коронавирусом заразились 942 человека, 23 из них умерли
03.04.2020, 10:01, Новости дня
В Украине зарегистрировано 942 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Выздоровели от COVID-19 19 человек.
За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.
По регионам ситуация выглядит так:
Винницкая область – 61 случай;
Волынская область – 10 случаев;
Днепропетровская область – 12 случаев;
Донецкая область – восемь случаев;
Житомирская область – шесть случаев;
Закарпатская область – 24 случая;
Запорожская область – 22 случая;
Ивано-Франковская область – 81 случай;
Кировоградская область – 15 случаев;
город Киев – 180 случаев;
Киевская область – 70 случаев;
Львовская область – 13 случаев;
Луганская область – три случая;
Одесская область – 20 случаев;
Полтавская область – пять случаев;
Ровенская область – 25 случаев;
Сумская область – 30 случаев;
Тернопольская область – 114 случаев;
Харьковская область – один случай;
Херсонская область – четыре случая;
Хмельницька область – семь случаев;
Черновицкая область – 171 случай;
Черкасская область – 55 случаев;
Черниговская область – пять случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 3 апреля в центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 таких сообщения.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро сегодняшнего дня число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире достигло 1 016 128. Умерли от COVID-19 53 146 человек, выздоровели 211 615.
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