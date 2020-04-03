В Украине коронавирусом заразились 942 человека, 23 из них умерли

03.04.2020, 10:01, Новости дня

В Украине зарегистрировано 942 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Выздоровели от COVID-19 19 человек.

За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

По регионам ситуация выглядит так:

Винницкая область – 61 случай;

Волынская область – 10 случаев;

Днепропетровская область – 12 случаев;

Донецкая область – восемь случаев;

Житомирская область – шесть случаев;

Закарпатская область – 24 случая;

Запорожская область – 22 случая;

Ивано-Франковская область – 81 случай;

Кировоградская область – 15 случаев;

город Киев – 180 случаев;

Киевская область – 70 случаев;

Львовская область – 13 случаев;

Луганская область – три случая;

Одесская область – 20 случаев;

Полтавская область – пять случаев;

Ровенская область – 25 случаев;

Сумская область – 30 случаев;

Тернопольская область – 114 случаев;

Харьковская область – один случай;

Херсонская область – четыре случая;

Хмельницька область – семь случаев;

Черновицкая область – 171 случай;

Черкасская область – 55 случаев;

Черниговская область – пять случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 3 апреля в центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 таких сообщения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро сегодняшнего дня число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире достигло 1 016 128. Умерли от COVID-19 53 146 человек, выздоровели 211 615.