 

В Украине коронавирусом заразились 942 человека, 23 из них умерли

03.04.2020, 10:01, Новости дня

В Украине зарегистрировано 942 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Выздоровели от COVID-19 19 человек. 

За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

По регионам ситуация выглядит так:

Винницкая область – 61 случай;
Волынская область – 10 случаев;
Днепропетровская область – 12 случаев;
Донецкая область – восемь случаев;
Житомирская область – шесть случаев;
Закарпатская область – 24 случая;
Запорожская область – 22 случая;
Ивано-Франковская область – 81 случай;
Кировоградская область – 15 случаев;
город Киев – 180 случаев;
Киевская область – 70 случаев;
Львовская область – 13 случаев;
Луганская область – три случая;
Одесская область – 20 случаев;
Полтавская область – пять случаев; 
Ровенская область – 25 случаев; 
Сумская область – 30 случаев; 
Тернопольская область – 114 случаев; 
Харьковская область – один случай; 
Херсонская область – четыре случая; 
Хмельницька область – семь случаев; 
Черновицкая область – 171 случай; 
Черкасская область – 55 случаев; 
Черниговская область – пять случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 3 апреля в центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 таких сообщения. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро сегодняшнего дня число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире достигло 1 016 128. Умерли от COVID-19 53 146 человек, выздоровели 211 615.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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