ООН приняла резолюцию о борьбе с коронавирусом, отклонив российский вариант

03.04.2020, 10:00, Новости дня

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию глобальной солидарности по борьбе против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на странице “UKR Mission to UN“ в Twitter.

Adopted This unprecedented level of support proves our unity and recognizes @UN central role in catalyzing and coordinating the global response to the spread of #COVID19.

Инициаторами резолюции выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами стали 188 государств, в том числе Украина.

“Украина поддержала резолюцию, которая подтверждает международное единство и признает центральную роль ООН в координации глобальных действий против распространения COVID-19”, – сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко агенству “Укринформ”.

По его словам, украинская сторона приветствовала призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к правительствам сосредоточиться на решении чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения и приложить усилия для ослабления негативных социальных и экономических последствий пандемии.

В принятой резолюции подчеркивается необходимость соблюдения всех прав человека, предотвращения дискриминации и ксенофобии. Кроме того, документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает France24, в проекте резолюции, от России, также говорилось о необходимости солидарности перед вызовами, но предлагали положение об отмене международных санкций. Российский проект получил поддержку четырех стран (Центральноафриканской Республики, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы), однако страны Европейского союза, Великобритания, США и Украина заблокировали проект российского документа.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что российский проект декларации является манипулятивным, поэтому Украина его блокирует.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 3 апреля, число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире достигло 1 016 401. Умерли от COVID-19 53 160 человек, выздоровели 211 775.