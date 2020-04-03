Пострадавший при взрыве в Магнитогорске 1,5-годовалый ребенок скончался

03.04.2020, 9:55, Новости дня

Чуда не произошло. 1,5-годовалый ребенок, который получил сильные ожоги во время взрыва в Магнитогорске, скончался в больнице. Об этом сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал".

В Управлении Здравоохранения Челябинской области подтвердили эту информацию. Медики в течение нескольких дней делали все возможное для спасения мальчика сначала в Магнитогорске, после чего его доставили в ожоговый центр в Челябинске. Однако, как рассказали врачи, несмотря на проводимое лечение, полученные ожоги 95 процентов тела были несовместимы с жизнью и пациент погиб.

Напомним, инцидент произошел в Магнитогорске 26 марта. По предварительным данным, в одном из многоквартирных домов взорвался бытовой газ, в результате чего возник пожар. Пламя успело распространиться на несколько этажей. В результате ЧП погиб тринадцатилетний подросток и пожилая женщина. Полуторагодовалого мальчика тогда вынесли из огня.

Добавим, что причины произошедшего выяснят сотрудники Следственного комитета. В настоящий момент полиция задержала 44-летнего подозреваемого.

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ГТРК "Южный Урал"