 

Следователя и двух генералов полиции обвинили в злоупотреблениях

03.04.2020, 9:55, Новости дня

Обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями предъявлено двум заместителям начальника следственного департамента МВД РФ генералам Александру Краковскому и Александру Бирюкову. Такое же обвинение предъявлено следователю по особо важным делам Александру Брянцеву. Все они задержаны по подозрению в содействии перевода бизнесмена Альберта Худояна под домашний арест из СИЗО в ноябре 2019 года.

Следствие ходатайствует об их аресте до 1 июня 2020 года, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова уточнила статью обвинения. Это часть 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия"). Уголовное дело в их отношении возбудил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Альберт Худоян был задержан в июне 2019 года. Он обвиняется в мошенничестве на 10 миллионов долларов. Его дело из полиции передано на расследование в следственный департамент МВД.

Оказавшие бизнесмену содействие в переводе из СИЗО под домашний арест Краковский, Бирюков и Брянцев были задержаны 2 апреля сотрудниками ФСБ России. Никто из них своей вины не признает.



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