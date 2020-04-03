 

Новость о продлении режима изоляции до конца апреля привели Дану Борисову в ужас

03.04.2020, 9:53, Разное

Дана Борисова оказалась не в восторге от решения российского руководства продлить режим изоляции. Телеведущая призналась, из-за необходимости соблюдать изоляцию у нее сорвались съемки во многих проектах.
Пока, заявила знаменитость в интервью «Телепрограмме», у нее хватает денег, но она не знает, на что рассчитывать, поскольку не уверена, как долго придется сидеть дома. На минувшей неделе Борисова приняла участие в телешоу «Детектор лжи» за «сумасшедший гонорар», а теперь узнала, что программу снимают с эфира. Теперь телеведущая не знает, когда получит обещанную сумму.

Однако больше отмены проектов, Борисову пугает необходимость находиться в самоизоляции. Она пожаловалась на отсутствие круга общения, болезнь собаки, которую нужно ежедневно возить к ветеринару на капельницы. Кроме того, знаменитость переживает из-за проблем с дочерью. Полина, обидевшись на мать, уехала к бабушке и отказывается выходить на связь.

Недавно Борисову, появившуюся на улице без маски, обматерил сосед, тащивший пакет с продуктами. Телезвезда искала средство защиты по аптекам, но их там не оказалось. После стычки с соседом знаменитость пообещала найти выход из положения.



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