Эксперты рассказали, как проводить уборку дома во время пандемии

03.04.2020, 9:53, Разное

Ученые предупреждают, что короновирус может жить на поверхностях предметов до 9 дней. Эксперты рассказали, как проводить уборку дома во время пандемии.

По словам доктора Алекса Мисес из департамента семейной медицины Университета Северной Каролины в Чапел Хилл (University of North Carolina at Chapel Hill), убирать нужно регулярно, а проводить дезинфекцию – каждый день, даже несмотря на то, что ни у кого из домашних не наблюдается симптомов коронавирусной инфекции и то, что люди редко выходят на улицу. Под регулярной уборкой подразумевается удаление грязи и пыли с помощью обычных средств бытовой химии. Целью дезинфекции является уничтожение бактерий и вирусов. В этом случает стоит воспользоваться отбеливателями или средствами, содержащими не ниже 70% вещества.

Тщательной дезинфекции требует все, с чем часто контактируют люди, т. е. ручки дверей, ключи, выключатели, мобильные телефоны, пульты ДУ, а также раковина и унитаз. Кроме этого, не стоит забывать о регулярном проветривании помещений и о мытье рук с мылом на протяжении 20 секунд.

Отметим, что к ключевым средствам, помогающим убрать следы коронавирусной инфекции в доме, относятся вода и мыло, отбеливатель, медицинский спирт, антибактериальные салфетки и антисептики.