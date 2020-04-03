ОСК пригрозил разрывом контракта подрядчику ремонта «Адмирала Кузнецова»

03.04.2020, 9:53, Новости дня

Сроки модернизации дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, где идет ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», откладываются минимум на год из-за проблем с подрядчиком – петербургской компанией «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство», Объединенная судостроительная корпорация уже грозит подрядчику разрывом контракта, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», срок модернизации дока на 35-м судоремонтном заводе (СРЗ) в Мурманске увеличился из-за проблем с подрядчиком. Контракт на 20 млрд руб. был заключен в июле 2019 года с петербургской «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство». Работы планировалось завершить в 2020 году, параллельно выполняя ремонт на «Адмирале Кузнецове», сдать корабль рассчитывали в 2021 году. Но уже в конце 2019 года президент ОСК Алексей Рахманов начал говорить о сдаче крейсера в 2022 году. Дополнительной работы прибавил и пожар, случившийся на корабле в конце 2019 года.

В ОСК изданию подтвердили, что у подрядчика действительно проблемы, в том числе финансовые. «Тем не менее он взял на себя повышенные обязательства, основная мобилизация техники и персонала для выполнения объемов работ первого этапа строительства произведена. Надеемся на увеличение темпов строительства. Если этого не произойдет, будем инициировать процедуру расторжения договора», – сообщили в корпорации.

Там добавили, что на второй этап строительства планируется выбрать подрядчика на конкурсе после одобрения проектной документации Главгосэкспертизой.

«Объемы строительных работ, необходимые для докования «Адмирала Кузнецова», планируется завершить в мае 2021 года. Это позволит выполнить ремонт крейсера в запланированные сроки», – заключили в ОСК.

При этом ряд источников издания сомневается, что «Адмирал Кузнецов» будет сдан даже в 2022 году, а после проведения дефектации объем необходимых работ на крейсере увеличился на треть по желанию заказчика. Некоторые системы, которые раньше планировались под освидетельствование, решено отремонтировать, что увеличит сроки на восемь месяцев от первоначальных графиков.

Напомним, в декабре президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов сообщил, что единственный авианосец ВМФ РФ «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений в результате пожара, на сроки и бюджет ремонта это не повлияет.