Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением: “Сегодняшний день – очень значимый и радостный для нас”

03.04.2020, 9:45, Разное

В октябре прошлого года семья Анастасии Заворотнюк завела в Instagram специальный аккаунт, в котором рассказывает о состоянии актрисы и опровергает слухи на тему ее здоровья, которые регулярно всплывают в желтой прессе благодаря “доброжелателям”. Сегодня в день рождения Заворотнюк в аккаунте появился новый пост. Семья и друзья актрисы поздравляют ее с праздником, желают здоровья, рассказывают о сложностях, с которыми столкнулись в этот год, а также о счастливых моментах. Так, маленькая Мила, дочка Анастасии и Петра Чернышева, растет и радует своих родителей.

Сегодняшний день – очень значимый и радостный для нас. Сегодня мы поздравляем с Днем Рождения Анастасию! Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем – наша любимая, наша удивительная Настя. И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого – здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев с 4-месячной Милой, старшими детьми Насти – 18-летним Майклом и 23-летней Анной, мамой актрисы Валентиной Борисовной и всеобщим любимцем – мальтийской болонкой Умкой – в гостиной своего дома в Подмосковье

Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами. Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти. Каждый день в нескольких монастырях, в разных городах за нее молятся настоятели и другие священнослужители, монахи и послушники – и мы безмерно благодарны за такое внимание! Каждый вечер к коллективной молитве присоединяются люди с разных концов земного шара. Огромное спасибо всем друзьям за вашу невероятную поддержку и помощь! Вы знаете, как она любит каждого из вас и каждого мысленно (увы, по-другому сегодня не позволяет карантин) обнимает. Мы счастливы, что вы есть и вы рядом! Спасибо коллегам, которые также пришли на помощь и очень много сделали для нас. И, конечно, мы от души благодарны всем поклонникам, подписчикам, просто неравнодушным людям! Всем, кто сопереживает, пишет слова поддержки, молится за благополучие, желает добра и выздоровления. Все вы – те, кто был с нами этот год, даете нам надежду на лучшее. Благодаря вам, вашим молитвам, мы точно знаем, что ЧУДО возможно, и оно обязательно случится! Спасибо!

Сегодня праздник не только для Анастасии, но и для всех ее близких. Совершенно особенный праздник – для Петра. Ежедневно, круглосуточно он проходит этот путь вместе с ней. Каждая маленькая победа на этом пути – ИХ ОБЩАЯ. Вдвоем – проще, вдвоем – вдвое больше сил, терпения, веры. И очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, самые темные, почти безвыходные моменты. А еще есть маленькая Мила, такая же красивая и светлая девочка, как мама. И день за днем своей большой любовью она дает маме самый мощный стимул к выздоровлению. И пусть так будет всегда!

– говорится в посте.

Осенью прошлого года в ряде СМИ появились сообщения, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому – наиболее частую и наиболее агрессивную форму опухоли мозга. Впрочем, подтверждений тому нет до сих пор: родственники актрисы не дают комментариев.

В 2019 году Анастасия вместе со своей семьей стала героиней одного из мартовских номеров HELLO!. В интервью она рассказала о рождении младшей дочери и другие подробности своей жизни.

Анастасия и Петр с дочкой Милой