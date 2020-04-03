США заплатили России за поставленное медицинское оборудование

03.04.2020, 9:35, Новости дня

Соединенные Штаты платят России за полученное медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом, заявили в администрации президента Дональда Трампа.

Самолет из России доставил в США 60 тонн медицинского оборудования, в том числе аппаратов искусственного дыхания, масок и респираторов. Изначально было неясно, была ли эта поставка осуществлена на коммерческой или безвозмездной основе.

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что половину груза оплатила Москва, а половину – Вашингтон.

Однако анонимный высокопоставленный источник в администрации Трампа рассказал Reuters, что США заплатили за все поставленные товары.

«Соединенные Штаты закупают эти принадлежности и оборудование, как и в случае с поставками из других стран, – отметил он. – Мы благодарны России за то, что она продает нам эти товары по цене ниже рыночной».

Точную стоимость источник не уточнил. В Госдепартаменте дальнейших разъяснений не дают.