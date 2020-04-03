 

США заплатили России за поставленное медицинское оборудование

03.04.2020, 9:35, Новости дня

Соединенные Штаты платят России за полученное медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом, заявили в администрации президента Дональда Трампа.

Самолет из России доставил в США 60 тонн медицинского оборудования, в том числе аппаратов искусственного дыхания, масок и респираторов. Изначально было неясно, была ли эта поставка осуществлена на коммерческой или безвозмездной основе.

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что половину груза оплатила Москва, а половину – Вашингтон.

Однако анонимный высокопоставленный источник в администрации Трампа рассказал Reuters, что США заплатили за все поставленные товары.

«Соединенные Штаты закупают эти принадлежности и оборудование, как и в случае с поставками из других стран, – отметил он. – Мы благодарны России за то, что она продает нам эти товары по цене ниже рыночной».

Точную стоимость источник не уточнил. В Госдепартаменте дальнейших разъяснений не дают.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Евросоюз пока не планирует закрывать из-за коронавируса границы Шенгенской зоны

07.02 / Лавров обвинил США в «науськивании» других стран против РФ и Китая

16.02 / На Западе увидели признаки подготовки США к войне с крупным противником

04.02 / США задумались о выходе из соглашения ВТО по госзакупкам

06.03 / На шахте в Коми ликвидируют последствия аварии, угрозы взрыва нет

22.03 / В Испании от коронавирусной инфекции умерли 1350 человек

03.02 / Бородянский о законопроекте о дезинформации: Этап публичных обсуждений должен быть продлен

06.02 / Губернатор успокоил жителей села рядом с зоной размещения эвакуированных из Уханя

16.03 / Наука: Предложена двусторонняя борьба с раком

08.02 / В Киеве проходит первый полуфинал национального отбора на “Евровидение 2020”. Трансляция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска