Северная Македония стала 30-м членом НАТО

03.04.2020, 9:35, Новости дня

Министры иностранных дел НАТО в четверг приветствовали Северную Македонию как нового члена альянса, положив конец долгому процессу, который включал смену названия страны.

«Мы приветствуем Северную Македонию в качестве 30-го члена НАТО», – заявили министры после видеоконференции, в которой министр иностранных дел Северной Македонии стал полноправным участником.

Северная Македония подняла свой флаг над штаб-квартирой НАТО в Бельгии ранее на этой неделе.

Члены НАТО подписали договоренность о вступлении страны в альянс после того, как был разрешен давний спор с Грецией о ее названии. Македония стала называться Северной Македонией.