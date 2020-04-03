ФСБ хочет убрать из интернета “избыточную” информацию о деятельности ведомства, в том числе закупках и поездках за рубеж

03.04.2020, 9:31, Новости дня

Федеральная служба безопасности РФ предлагает удалить часть сведений о спецслужбе и ее руководства из открытого доступа в интернете. Соответствующий проект президентского указа опубликован на официальном портале проектов нормативных актов. Документ разработан самой спецслужбой.

Как написано в пояснительной записке к проекту, это касается “избыточной” информации и сведений. “Размещение этих сведений в открытом доступе не отвечает специфике деятельности органов федеральной службы безопасности”, – сообщается в документе.

Из публичного доступа предлагают, в частности, убрать информацию о международной деятельности ФСБ, а также о визитах и поездках руководителей ведомства и об итогах мероприятий, проводимых службой. В то же время проект не касается данных о работе ФСБ, размещение которых в Сети по закону является обязательным, отмечается в записке.

Как пишет РБК, из списка информации о работе ФСБ, размещаемой в интернете, также предлагается исключить сведения:

о СМИ, учрежденных ведомством, а также об их финансировании ФСБ или его отсутствии;

акты ФСБ, а также информацию о внесении в них изменений, признании их утратившими силу и о госрегистрации таких документов;

проекты федеральных законов, указов президента и постановлений правительства, разрабатываемых ФСБ; проекты концепций и техзаданий на разработку проектов федеральных законов; проекты нормативных правовых актов ведомства, затрагивающих права, свободы и обязанности граждан, а также устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер;

о размещении ФСБ и ее территориальными органами заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;

порядок и результаты деятельности комиссии ФСБ по соблюдению требований к служебному поведению федеральных госслужащих органов ведомства и урегулированию конфликта интересов, в том числе порядок подачи заявлений для рассмотрения комиссией.

Предполагается, что в результате в Сети в открытом доступе останется информация о полномочиях, задачах и функциях ФСБ, список ее территориальных органов и их контактная информация, а также данные о руководителях ведомства и тексты их официальных выступлений и заявлений. Также останется доступен порядок поступления граждан на госслужбу в ФСБ и порядок приема в образовательные организации, подведомственные службе.