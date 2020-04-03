В Кыргызстане умер первый пациент с коронавирусом, число инфицированных в стране – 130

03.04.2020, 9:31, Новости дня

В Кыргызстане от коронавирусной инфекции умер первый пациент, сообщает кыргызская служба Радио Свобода со ссылкой на республиканский штаб.

61-летний мужчина лечился в Ноокатской территориальной больнице в Ошской области. Он прибыл из-за границы и находился в стационарной обсервации, ПЦР-анализ подтвердил COVID-19. Проводилось лечение, пациент был подключен к аппарату ИВЛ. Отмечается, что у умершего имелись серьезные сопутствующие заболевания.

За последние сутки в Кыргызстане, по данным республиканского штаба, выявлено 14 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, с 18 марта в стране было зарегистрировано 130 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Сообщается о том, что 4 пациента находятся в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Пятеро вылечились и были выписаны из больницы.

С 25 марта до 15 апреля в Кыргызстане в связи с распространением коронавируса был введен режим чрезвычайного положения. Ранее на всей территории страны был введен режим чрезвычайной ситуации.

В городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, а также в некоторых районах страны образованы комендатуры и введен комендантский час – с 20:00 до 07:00 строго запрещается находиться на улицах и других общественных местах. Для выхода из дома необходимо иметь при себе специальные пропуски либо документы, удостоверяющие личность.

В Кыргызстане действует ограничение на въезд иностранцев, запрещены массовые мероприятия. Закрыты вещевые рынки и магазины, а также точки общепита.​