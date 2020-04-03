 

Поэт Михаил Шабров вспомнил, как Илья Резник и Алла Пугачева отдавали ему выигрыш от карточных игр

03.04.2020, 9:30, Разное

Поэт Михаил Шабров пояснил о своем отношении к современному российскому шоу-бизнесу, новым песням, исполнителям и личной карьере. Также он вспомнил, как играли в карты на деньги Алла Пугачева и Илья Резник.
Недавно Михаил Шабров отметил 75 лет со дня появления на свет. Известен он и тем, что писал композиции для Михаила Боярского, Александра Буйнова, Ирины Понаровской, группы «На-На» и других артистов. Рассуждая о нынешней эстраде, песенник назвал для себя эталоном певицы Елену Камбурову: выдающегося мастера своего дела. Хорошо относится поэт к Ирине Понаровской, с которой ранее сотрудничал. Исполнительница из музыкальной семьи и умеет играть на нескольких инструментах. «Красивая, стильная», – отозвался о звезде автор.

Прокомментировал Михаил Шабров и нынешнее положение в шоу-бизнесе. Так, мастеру не нравятся современные тексты песен, в частности, примером он привел фразу из трека Филиппа Киркорова «Внутри – мартини, а в руках – бикини». Вспомнил Шабров, как несколько десятилетий назад он вместе с журналистом «Комсомольской правды» Юрием Филиновым основал конкурс «Золотой камертон», который помогал обычным людям становиться музыкантами и исполнителями. В число этих счастливчиков попали Юрий Шевчук и Екатерина Семенова.

Признался поэт и в том, что прежде дружил с Аллой Пугачевой. Он вспомнил, как однажды Примадонна играла в карты с Ильей Резником. Правил игры Шабров не знал, ставка составляла 10 рублей. По договору, проигравший вынужден был отдавать деньги песеннику.



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