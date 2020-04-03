Названа «основная цель» коронавируса

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03.04.2020, 9:30, Новости дня

Целью коронавируса, как и других вирусов, не является умерщвление человека, сообщил главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1».

Никифоров пояснил, что основная цель вирусов заключается в репродукции, передает РИА «Новости».

«Вирус, если бы он был таким злом и захотел нас убить, то Земля давно была бы абсолютно пустой и не было бы на ней ничего живого. Вирус, конечно, зло, но убивать нас он не намерен», – добавил он.

Медик подчеркнул, что вирус – паразит, и «живет он в больном, но живом организме».

«Если он нас с вами уничтожит, то он убьет и себя самого. У всего живого есть цель – продлить самого себя», – отметил инфекционист.

Напомним, коронавирусом в мире заразились свыше 1 млн человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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