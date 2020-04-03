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03.04.2020, 9:30, Разное

Бюджетный смартфон Redmi 8A Pro представлен в Индонезии. На индийском рынке устройство известно как Redmi 8A Dual.
Несмотря на другое название, характеристики новинки такие же, как и у Redmi 8A Dual. Аппарат, диагональ экрана которого равна 6,22 дюймам, а разрешение – 1520×720 пикселей, работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 439. Дисплей Redmi 8A Pro оснащен защитным стеклом Gorilla Glass 5. Расширение датчиков двойной камеры составляет 2 и 13 Мп, фронтальной – 8 Мп. Новинка одновременно поддерживает 2 SIM-карты и microSD. Периферийные устройства к смартфону можно подключить с помощью порта USB-C. Емкость аккумулятора Redmi 8A Pro составляет 5000 мА·ч.

Отметим, что стоимость базового варианта смартфона с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ flash-памяти – $93. Версию с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ flash-накопителя можно купить за $99.



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