В Роскачестве посоветовали пользоваться безналичной оплатой товаров

03.04.2020, 9:30, Разное

Гражданам РФ лучше всего отказаться от оплаты товаров наличными средствами. Сотрудники Роскачества отметили, что коронавирус способен передаваться через бумажные банкноты.

В период пандемии опасного вируса, пришедшего из Азии, российским потребителям лучшего всего начать пользоваться бесконтактным способом оплаты. Это снизит риск заражения заболеванием. При этом на банковской карте тоже могут пребывать микроорганизмы, поэтому ее нужно протирать дезинфицирующими средствами. Важно не переусердствовать, потому как пользователь может повредить покрытие.

Как передает «ПолитЭксперт», если по определенным причинам отсутствует возможность пользоваться «безналичкой», то стоит соблюдать советы, которые касаются личной гигиены. Например, нельзя тереть лицо, предварительно взяв в руки купюры. По завершении контакта с денежными банкнотами необходимо хорошо вымыть руки или протереть их спиртовым раствором с добавлением воды.

Также в Роскачестве отметили, что пока не удалось доказать эффективность антисептиков, хотя преимуществом спирта является способность ликвидировать белковую оболочку вируса. Для уничтожения опасных микробов следует применять средства, содержащие не менее 60% спирта.