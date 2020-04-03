 

Россиян предостерегли от опасных советов по защите от коронавируса

03.04.2020, 9:16, Новости дня

Многие советы по защите от коронавируса, которые распространены в Сети, могут быть опасными, сообщила врач ГКБ имени Виноградова Мария Блинова.

Как рассказала Блинова в беседе с «Российской газетой», не следует доверять видеороликам, в которых учат делать защитную маску из бумажных полотенец. Она пояснила, что от заражения коронавирусной инфекцией спасти может только респиратор, а медицинская маска помогает только как барьер, чтобы не заразить окружающих.

Кроме того, бессмысленно оказалась и обработка маски спиртовой настойкой прополиса, поскольку, от заражения через дыхательные пути он не защитит.

Блинова призвала людей ни в коем случае не пить перекись водорода «для повышения иммунитета», поскольку это может нанести серьезный вред организму.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Число жертв коронавируса в Украине увеличилось до семи, за сутки от COVID-19 умерло 999 итальянцев. Главное за день

25.02 / В России на четверть выросла продажа имущества россиян за долги

03.02 / Похищение и убийство майдановца Сергиенко. Двум подозреваемым смягчили меру пресечения

17.02 / “Берег людей”: в Москве простились с легендарным разведчиком

14.02 / Белорусские эксперты оценили планы «европеизации» герба страны

05.03 / Белоруссия отложила размещение евробондов

01.04 / Белоруссия запретила вывозить гречку из-за коронавируса

04.03 / За сутки коронавирусом по всему миру заразились почти 2 тыс. человек

17.02 / Судья КС назвал СССР «незаконно созданным государством»

04.02 / Актера из “Великолепного века” приговорили почти к 17 годам тюрьмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска