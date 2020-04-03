Представлен рейтинг звезд Москвы за первый квартал 2020 года

03.04.2020, 9:09, Разное

В интернете появился ежеквартальный рейтинг PR-активности знаменитостей Москвы за первые три месяца нынешнего года. Список составили на платформе выполненного контент-анализа.

В перечень попали около 4000 деятелей шоу-бизнеса, которых чаще всего упоминали в текстовых сообщениях. Речь идет о режиссерах, актерах, ведущих, спортсменах и других звездах, как передает «ГлобалМск». Первые три позиции заняли Ксения Собчак, Алла Пугачева и Ольга Бузова. Также место в списке нашлось Константину Богомолову, Евгению Петросяну, Оксане Самойловой, Игорю Николаеву, Анастасии Костенко, Филиппу Киркорову, Лере Кудрявцевой, Яне Рудковской и прочим.

При составлении данного рейтинга эксперты применяли коэффициент информационной активности, который рассчитан на автоматический анализ текстов по выборке главных персон. Такое приложение анализирует полученные данные и подсчитывает в автоматическом режиме численность упомянутых знаменитостей.