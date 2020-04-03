Биолог Сергей Нетёсов назвал способ прекратить распространение коронавируса в России

03.04.2020, 8:53, Разное

На территории РФ с коронавирусом можно справиться методом усиления проверки населения на наличие Covid-19 и тщательного соблюдения карантина. Такого мнения придерживается доктор Сергей Нетёсов.

По словам биолога, от обычного гриппа коронавирус отличается отличной способностью передаваться от человека к человеку, а люди при этом распространяют инфекцию еще до возникновения симптомов. Врач утверждает, что количество граждан российского государства, которые не имеют симптомов инфекции, может достигать 50%. Для остановки продвижения пневмонии Сергей Нетёсов предлагает продолжать карантин, благодаря этой мере получится вылечить больше пациентов в стенах медицинских учреждений.

Необходимо параллельно увеличить обнаружение инфицированных лиц и ускорить проверку всех заинтересованных, как это делается в Германии. Помимо того, гражданам следует предоставлять сертификаты с высоким уровнем антител о защищенности. Специалист уверен, что такая мера оказала бы хорошую помощь в ускорении выхода из карантина. При этом, пока РФ еще далека от пика пандемии, пребывать в домашних условиях, по решению руководства страны, гражданам придется до конца месяца.