ПВО и авиация ЧФ начали отработку обороны Крыма от воздушного нападения

03.04.2020, 8:53, Новости дня

Подразделения Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота принимают участие в учении по обороне Крыма от нападения с воздуха, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Учение проходит под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

«По замыслу учения силы авиации и ПВО, дислоцированные в Крыму, выполняют задачи по противовоздушной обороне полуострова, а авиация, базирующаяся на аэродромах ЮВО на материке, выполняет действия наступательного характера», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

На полуострове размещены системы С-400, которые под прикрытием самолетов отражают удар условного противника.

В учении, помимо С-400, задействованы более 20 самолетов, в том числе многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25СМ.

Напомним, 18 марта более 600 военнослужащих ВДВ десантировались на полигон Опук в ходе активной фазы командно-штабных учений, которая прошла в Крыму.