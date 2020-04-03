Юлия Пересильд: «Только слова про летальный исход убедили меня лечь в больницу»

03.04.2020, 8:53, Разное

Юлия Пересильд рассказала, как перенесла на ногах тяжелое заболевание. Выяснилось, что только слова медиков про летальный исход убедили артистку лечь в больницу.

Многие артисты продолжают работать даже во время болезни, жертвуя при этом собственным здоровьем. В своё время Юлия Пересильд не спешила идти к врачу. Сейчас актриса находится на самоизоляции. Однако более серьёзно относиться к здоровью её заставил собственный негативный опыт. Перед закрытием Театра Наций на большой ремонт, актёры дали в нём финальный концерт. Тогда Пересильд пришлось выйти на сцену с высокой температурой.

После выступления Евгений Миронов отвёз коллегу в больницу. Врачи диагностировали у неё пиелонефрит. Кроме того, на тот момент болезнь уже две недели была в острой стадии. Исходя из этого, специалисты приняли решение о госпитализации актрисы не менее, чем на 14 дней. Однако знаменитость поспешила отказаться от стационарного лечения, ссылаясь на сильную занятость. Тогда медики рассказали ей о возможных последствиях такого решения и дали подписать документ о том, в случае её смерти, к ним не будет никаких претензий по поводу неоказанной медицинской помощи. Только после этого Юлия Персильд осознала всю серьёзность ситуации, решила прислушаться к врачам и пройти курс лечения в больнице.