Роспотребнадзор назвал правила дезинфекции дома

03.04.2020, 8:48, Новости дня

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома во время пандемии коронавируса: особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.

В ведомстве посоветовали мыть именно дверные ручки на входной двери. Мыть их необходимо с мылом, а также обрабатывать антисептиком или хлоросодержащим раствором. Также, протирать выключатели салфеткой с антисептиком нужно после каждого использования, если в доме есть больной человек, передает РИА «Новости».

Кроме того, в Роспотребнадзоре обратили внимание на необходимость протирать с антисептиком ручки шкафов, спинки стульев, столы и бытовую технику во время уборки дома.

В ванной комнате с помощью бытовой химии и горячей воды нужно ежедневно обеззараживать смесители, раковины. Зубные щетки и расчески также рекомендуется обрабатывать с антисептиком.

«Влажную уборку в доме или квартире необходимо проводить, если все здоровы, два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. Если в доме есть больной человек, влажную уборку нужно делать ежедневно и использовать дезинфицирующие средства на основе хлора», – сообщили в Роспотребнадзоре.

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