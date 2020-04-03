Варшава отменила визит в Смоленск и Катынь 10 апреля

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03.04.2020, 8:48, Новости дня

Правительство Польши решило перенести на более поздний срок визит в Смоленск и Катынь, планировавшийся 10 апреля и приуроченный к 10-летию авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М и 80-летию катынских событий, сообщил глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик.

«Сегодня ночью было принято решение перенести дату визита, который должен был состояться 10 апреля в Смоленске. Премьер вместе с правительственной делегацией, представителями парламента должен был почтить память убитых офицеров в Катыни и жертв авиакатастрофы в Смоленске», – передает ТАСС слова Дворчика.

Напомним, 28 марта премьер Михаил Мишустин поручил временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через границу России.



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