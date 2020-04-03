 

Трамп использовал закон об оборонном производстве для выпуска аппаратов ИВЛ

03.04.2020, 8:42, Новости дня

Президент США Дональд Трамп воспользовался законом об оборонном производстве 1950 года для обеспечения производства аппаратов искусственной вентиляции легких и поставок необходимого количества респираторов типа N95 у компании 3М. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба Белого дома.

Этот закон дает американскому правительству право требовать от производителей выполнять заказы в интересах национальной обороны.

“Мой приказ министру здравоохранения и социальных служб и министру национальной безопасности поможет отечественным производителям, таким как General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips, Vyaire Medical, обеспечить поставки, необходимые для создания ИВЛ для победы над вирусом. Я благодарен этим и другим отечественным производителям за наращивание производства ИВЛ в это трудное время. Сегодняшний заказ спасет жизни, устранив препятствия в цепочке поставок, которые угрожают быстрому производству аппаратов ИВЛ”, – заявил Трамп.

28 апреля американский президент сказал, что США могут поставить аппараты ИВЛ тем странам, которые в них нуждаются.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным на утро 3 апреля, в США число инфицированных коронавирусом составляет 245 540, 6053 умерли, 9148 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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